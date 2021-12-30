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Накроет всех! В СНБО назвали дату новой волны "Омикрона"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 20:09
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Новый вариант коронавируса уже зафиксировали у минимум четырех областях
Алексей Данилов (на фото справа) ожидает новую волну коронавируса уже этой зимой.
Алексей Данилов (на фото справа) ожидает новую волну коронавируса уже этой зимой. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ожидается новая волна коронавирусной болезни из-за нового опасного штамма "Омикрон". Она может начаться уже в феврале 2022 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания 30 декабря.

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Он добавил, что в своих прогнозах ссылается на данные Минздрава. По словам Данилова, нужно нарастить темпы вакцинации, чтобы пройти следующую COVID-волну.

"К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь "Омикрон" у себя в довольно больших объемах. Поэтому нам надо вакцинироваться", – отметил Данилов.

"Омикрон" уже в Украине

Согласно последним данным, опасный вариант коронавируса обнаружили у двух жителей Киева, а также в Житомирской области. Кроме того, заражение подтвердили у жителей Львова и Днепра.

"Всего в Украине подтверждены 6 случаев заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Кроме того, 30 декабря зафиксировали 2 случая инфицирования в Житомире и Бердичеве штаммом "Омикрон".

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Новый штамм коронавируса обнаружили у 41-летней и 62-летней женщин, недавно вернувшихся из Италии. Отмечается, что они не были больны и не привиты против COVID-19.

После возвращения в Украину из-за плохого самочувствия пациенты обратились в больницу, где у них обнаружили "Омикрон".

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