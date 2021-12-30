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СЬОГОДНІ Новини України

Накриє всіх! У РНБО назвали дату нової хвилі "Омікрону"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
30 грудня, 20:09
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Новий варіант коронавірусу вже зафіксували у мінімум чотирьох областях
Олексій Данілов (на фото праворуч) очікує на нову хвилю коронавірусу вже цієї зими.
Олексій Данілов (на фото праворуч) очікує на нову хвилю коронавірусу вже цієї зими. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні очікується нова хвиля коронавірусної хвороби нового небезпечного штаму "Омікрон". Вона може розпочатися вже у лютому 2022 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання 30 грудня.

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Він додав, що у своїх прогнозах посилається на дані МОЗ. За словами Данілова, потрібно наростити темпи вакцинації, щоби пройти наступну COVID-хвилю.

"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати "Омікрон" у себе в досить великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив Данілов.

"Омікрон" вже в Україні

Згідно з останніми даними, небезпечний варіант коронавірусу виявили у двох мешканців Києва, а також у Житомирській області. Крім того, зараження підтвердили у мешканців Львова та Дніпра.

"Всього в Україні підтверджено 6 випадків захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Крім того, 30 грудня зафіксували 2 випадки інфікування у Житомирі та Бердичеві штамом "Омікрон".

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Новий штам коронавірусу виявили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Зазначається, що вони були хворі і не щеплені проти COVID-19.

Після повернення до України через погане самопочуття пацієнти звернулися до лікарні, де у них виявили "Омікрон".

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