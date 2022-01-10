Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Больных станет намного больше? Чем опасна "Омикрон"-волна в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 13:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новая волна коронавируса начнется в то время, когда в Украине продолжит активно циркулировать "Дельта"
В Украине рекомендуют опять готовить госпитальные базы
В Украине рекомендуют опять готовить госпитальные базы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине резко возрастет уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона". Особенностью новой волны станет "наслоение" ее на еще не полностью ушедшую "Дельту".

Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская в своем Facebook.

Реклама

Новая "Омикрон"-волна

По словам доктора, сейчас два возбудителя циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости.

Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и происходил спад заболеваемости буквально до единичных случаев с последующим его всплеском.

"В настоящее время идет накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", – объяснила Голубовская.

Реклама

Как уберечься от "Омикрона"

Известно, что этот вариант протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом.

Как объясняет доктор, на индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними:

  • не забывать о раннем лечении, в частности, противовирусной терапии (ПВТ);
  • опять надо готовить госпитальные базы и стараться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата.

Омикрон в Украине

По состоянию на начало января в нашей стране зафиксировали несколько случаев нового штамма, в частности в Киеве, Львове и Одессе.

Реклама

Однако СНБО и Минздрав прогнозируют, что в конце января – начале февраля Украину накроет новая волна коронавируса из-за "Омикрона". В СНБО заявили, что "этого не избежать".

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

28 100

заболело за неделю в Украине

-4%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

31.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять