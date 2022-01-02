Когда Украину может накрыть волна "Омикрона"? Кузин прокомментировал

Вспышки, регистрируемые в Европе, в нашу страну приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там

Новая волна коронавируса будет вызвана "Омикроном" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ожидается рост заболеваемости на коронавирус, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта".

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Суспильному".

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По словам Кузина, в ситуации с COVID-19 Украина идет с небольшим опозданием относительно ЕС.

"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон"", – сказал санврач.

Также отмечается, что на 30 декабря в Украине было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Большинство из них связаны с пребыванием за границей, а остальные – с контактами с инфицированным лицом.

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Как власть готовится к новой волне

С 3 декабря Украина ограничила пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм "Омикрон".

"В основном речь идет об африканских странах. Во-вторых, у нас продолжают действовать нормы, относящиеся обязательно к тестированию невакцинированных как до пересечения границы, так и после. Вакцинированные должны проходить тестирование только при появлении симптомов", – сказал Кузин.

Массовые мероприятия

Он добавил, что есть определенные рискованные точки, как публичные массовые мероприятия, связанные с празднованием как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

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"Поэтому со стороны Минздрава мы полностью обновили требования как публичных и массовых мероприятий, так и функционирования горнолыжных курортов", - сказал Кузин.

Инспекционные проверки

Перед Новым годом были запущены дополнительные раунды инспекционных проверок.

"И по тем отчетам, которые мы видели от МВД и Госпотребслужбы, большая часть публичных празднований была отменена или перенесена на другое время. Сейчас ни в одной области Украины нет такой ситуации, чтобы был открыт или скрыт эпидемический процесс", – сказал санврач.

Кузин сказал, что даже на фоне "красного" уровня эпидемической опасности на уровне областей очень многое зависит от местных органов власти.

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