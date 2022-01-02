Коронавирус, итоги недели. Новые случаи "Омикрона" и бустерная доза вакцины

За 1 января в Украине зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случаев COVID-19

Переход регионов в зеленую зону карантина не ожидается еще в течение трех месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине обнаружили новые случаи заражения штаммом "Омикрон", а еще все регионы на этой неделе перевели в желтую зону адаптивного карантина.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

Реклама

Какая ситуация с COVID-19

За все время пандемии в Украине заболело – 3 674 538 человек, а летальных исходов – 96 187. выздоровели 3 477 188 человек. Всего проведено 16 816 266 ПЦР-тестирований.

Когда Украина победит коронавирус

В конце 2022 года Украина будет на пути к укрощению эпидемии коронавируса. Однако есть условие – это случится, если большинство украинцев будут вакцинированы. Об этом сказал главный санврач страны Игорь Кузин.

"Очень тяжело сейчас делать какие-то прогнозы, но по мировым трендам мы видим, что на 2022 год установлена довольно амбициозная цель по вакцинации. Это 70% и при условии, что весь мир будет достигать такой цели, вполне возможно ее укрощение", – сказал Кузин.

Он добавил, что поддерживает мнение ВОЗ о том, что в конце 2022 года мы будем на пути к укрощению вспышки этой болезни.

Реклама

"Мы будем работать в рамках адаптивного карантина. 2021 год доказал, что находившиеся в красной зоне области в течение двух недель возобновляли свою ситуацию", – добавил санврач.

Сколько людей вакцинировались

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека.

В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Сколько осталось вакцины

На национальных и областных складах остается около 11 миллионов доз вакцин. На 2022 год есть гарантированные поступления в размере 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн — CoronaVac.

Реклама

Кому Минздрав рекомендует делать бустерную прививку

В Украине рекомендовали бустерную прививку от коронавируса для людей старше 60 лет.

"Для пожилых людей, которым более 60 лет, эксперты рекомендуют проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового курса прививки. Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", — рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам.

В Украине нашли новые случаи "Омикрона"

В Украине 29 декабря зафиксировали еще пять случаев нового штамма коронавируса.

В четверг, 30 декабря, в Житомире и Бердичеве зафиксировали еще два случая инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Заболевшие вернулись из Италии.

После возвращения в Украину из-за плохого самочувствия пациенты обратились в больницу, где у них обнаружили "Омикрон".

Как работает иммунитет после "Омикрона"

В Украине уже обнаружили случаи заражения штаммом "Омикрон". У тех, кто им переболел, развивается повышенный иммунитет к "Дельте".

Исследование провели в Африканском научно-исследовательном институте здравоохранения в ЮАР. Для его проведения взяли 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом "Омикрон".

Согласно исследованию, заражение "Омикроном" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже.

Как "Омикрон" влияет на легкие

Новые исследования, проведенные на животных, свидетельствуют о том, что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса.

Исследования проводили на мышах и хомяках. Ученые заразили животных "Омикроном" и обнаружили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" достаточно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Предшествующие штаммы COVID-19 вызывали рубцы в легких и серьезное затруднение дыхания. А "Омикрон" распространяется в легких гораздо медленнее.

Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.

Какие COVID-вакцины дольше защищают от "Омикрона"

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.

В Украине обновили зоны карантина

В Украине все области перешли в желтую зону карантина.

Желтая

Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская (области).

Ограничения в желтой зоне

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Согласно им, посещать общественные заведения в желтой зоне могут только люди, вакцинированные по крайней мере одной дозой COVID-вакцины и имеющие COVID-сертификат или справку о прививке. Подойдут также и другие ковидные документы – отрицательный тест на COVID-19, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении.

Работники ресторанов, спортзалов, гостиниц также должны иметь по крайней мере одну прививку против коронавируса.

Ранее мы писали: