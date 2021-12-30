"Червоних" більше немає: в Україні оновили зони карантину – список

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідемічної ситуації у країні

COVID-ситуація покращилась / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні всі області перейшли у "жовту зону" карантину. У всіх регіонах стабілізувалися COVID-показники.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинна зона

"Жовта"

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська (області).

Обмеження у "жовтій зоні"

Із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Згідно з ними, відвідувати громадські заклади в "жовтій зоні" можуть тільки люди, вакциновані принаймні однією дозою COVID-вакцини, які мають COVID-сертифікат або довідку про щеплення. Підійдуть також інші ковідні документи – негативний тест на COVID-19, що діє 72 години, або сертифікат про одужання.

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Працівники ресторанів, спортзалів, готелів також повинні мати принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

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