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СЬОГОДНІ Новини України

Що врятує від "Омікрону" і чи буде новий локдаун: що відбувається з COVID-19 в Україні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
30 грудня, 09:11
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Новий штам має багато мутацій, що відрізняється від попередніх небезпечних штамів
У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу
У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за добу 29 грудня зафіксували 5930 нових випадків COVID-19. Експерти запевняють, що нових тотальних локдаунів не буде, але ще не скоро країна перейде в "зелену зону" карантину. "Сьогодні" зібрав останні актуальні новини.

Дані за добу

Так, минулої доби:

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  • госпіталізовано – 1747 чоловік;
  • летальних наслідків – 278;
  • одужали – 10 369 чоловік.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 660 620 чоловік;
  • одужали – 3460249 чоловік;
  • летальних наслідків – 95 690;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 757 339.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 660 620 людина
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 660 620 людина / Фото: Минздрав

За добу 117 042 особи вакцинували від COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 чоловік, другу дозу – 83 287 чоловік, додаткову дозу отримали 692 особи, бустерну дозу – 1392 особи.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 чоловік , з них отримали першу дозу – 14 671 167 чоловік, отримали дві дози – 13 625 553 особи, отримали додаткову дозу – 3302 особи, бустерну дозу – 3672 особи. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

Чим небезпечний "Омікрон"

Причиною нової хвилі захворювання у світі є дочірній варіант штаму "Омікрон". Він поширюється значно швидше за попередні штами коронавірусу.

Два тижні тому "Омікрон" становив 14% від виявлених у світі штамів коронавірусу, а наприкінці минулого тижня – вже 20%.

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Штам "Омікрон" має багато мутацій, чим відрізняється від попередніх небезпечних штамів. Але дочірні варіанти "Омікрону" теж мають відмінності практично у всіх структурних елементах вірусу.

В основному це "гарячі точки", тобто багато хто вже спостерігався в інших штамах і варіантах, але мають значення комбінації набутих мутацій, які разом можуть надавати інші властивості, що вимагає ретельного аналізу.

Чи допоможе вакцинація:

Як відомо, "Омікрон" названий штамом, який викликає занепокоєння насамперед завдяки дуже швидкому поширенню та стійкості до існуючих вакцин. Низка країн уже запровадила своїм громадянам 3-тю або 4-ту "бустерну" дози вакцини, які були ефективні проти попередніх штамів. Чи спроможні існуючі вакцини зупинити нову хвилю пандемії – покаже час.

Україна не стане "зеленою" у новому році

Як розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, "зелений" рівень встановлюється для всієї України одночасно. При цьому перехід у цю карантинну зону не очікується ще протягом трьох місяців.

"Бо захворюваність у країні треба ще зменшувати вдвічі-втричі", – зазначив експерт.

Чи будуть в Україні нові локдауни

Українська влада більше не планує вводити в країні нові тотальні локдауни, як це робили раніше через епідемію коронавірусу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що таке рішення ухвалили через те, що у країні розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу.

"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних зонах", якщо його працівники вакциновані на 100%", – сказав прем'єр.

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