Коронавірус в Україні. За добу виявили майже 6 тис. нових випадків, 278 летальних

За весь час пандемії в країні захворіло – 3 660 620 людей, а померло 95 690 людей

У країні продовжують виявляти нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 29 грудня в Україні зафіксовано 5930 нових випадків COVID-19. Захворіло дітей – 373, медпрацівників – 137.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1747 людей;

летальних наслідків – 278;

одужало – 10 369 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 660 620 людей;

одужало – 3 460 249 людей;

летальних наслідків – 95 690;

проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.

Вакцинація

За добу 117 042 особи вакцинували від COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 особи, бустерну дозу – 1392 особи.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 осіб, отримали дві дози – 13 625 553 особи, отримали додаткову дозу – 3302 особи, бустерну дозу – 3672 особи. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

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