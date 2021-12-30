Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили почти 6 тыс. новых случаев, 278 летальных

За сутки 29 декабря в Украине зафиксировали 5930 новых случаев COVID-19. Заболело детей – 373, медработников – 137.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы – 1747 человек;
- летальных исходов – 278;
- выздоровели – 10 369 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 660 620 человек;
- выздоровели – 3 460 249 человек;
- летальных исходов – 95 690;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 757 339.
Вакцинация
За сутки 117 042 человека вакцинировали от COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3302 человека, бустерную дозу – 3672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.
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