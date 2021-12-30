Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили почти 6 тыс. новых случаев, 278 летальных

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 08:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За все время пандемии в стране заболело – 3 660 620 человек, а умерло 95 690 человек
В стране продолжают выявлять новые случаи COVID-19
В стране продолжают выявлять новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 29 декабря в Украине зафиксировали 5930 новых случаев COVID-19. Заболело детей – 373, медработников – 137.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1747 человек;
  • летальных исходов – 278;
  • выздоровели – 10 369 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 660 620 человек;
  • выздоровели – 3 460 249 человек;
  • летальных исходов – 95 690;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 757 339.

Вакцинация

За сутки 117 042 человека вакцинировали от COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.

Реклама

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3302 человека, бустерную дозу – 3672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

31 611

заболело за неделю в Украине

-29%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3678

Евро (€)

30.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять