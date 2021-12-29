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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 5 тыс. новых случаев, 307 летальных

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 08:19
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За все время пандемии в стране заболело – 3 654 690 человек, а умерло 95 412 человек
В Украине продолжают выявлять новые случаи COVID-19
В Украине продолжают выявлять новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

28 декабря в Украине зафиксировали 5 454 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 353, медработников – 98.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 153 человека;
  • летальных исходов – 307;
  • выздоровело – 12 352 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 654 690 человек;
  • поправилось – 3 449 880 человек;
  • летальных исходов – 95 412;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 724 734.

Всего летальных случаев в Украине 95 тыс. 412
Всего летальных случаев в Украине 95 тыс. 412 / Фото: Минздрав

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Вакцинация

131 129 человек были вакцинированы от COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.

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