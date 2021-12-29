Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 5 тыс. новых случаев, 307 летальных

28 декабря в Украине зафиксировали 5 454 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 353, медработников – 98.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 1 153 человека;
- летальных исходов – 307;
- выздоровело – 12 352 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 654 690 человек;
- поправилось – 3 449 880 человек;
- летальных исходов – 95 412;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 724 734.
Вакцинация
131 129 человек были вакцинированы от COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2 610 человек, бустерную дозу – 2 280 человек. В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.
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