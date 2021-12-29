Чи будуть в Україні нові локдауни? Шмигаль дав відповідь

Що буде з карантином в Україні і чи чекати людям нових жорстких обмежень – прем'єр-міністр розповів подробиці

Шмигаль розповів, що буде з карантином в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада більше не планує вводити в країні нові тотальні локдауни, як це робили раніше через епідемію коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Шмигаль уточнив, що таке рішення ухвалили через те, що в країні розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу.

"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних зонах", якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав прем'єр.

Що відбувається із карантином в Україні?

Через те, що в країні поліпшилася ситуація з коронавірусом, нещодавно з "червоної зони" вийшли останні дві області – Волинська та Запорізька.

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Отже, усі регіони України живуть за правилами "жовтої зони":