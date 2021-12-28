Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 2 тис. випадків зараження

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 08:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 649 236 осіб, а летальних випадків – 95 105
В Україні зафіксовано понад 2 тис. випадків COVID-19
В Україні зафіксовано понад 2 тис. випадків COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 137, медпрацівників – 19).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Реклама

За минулу добу госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужало 4789 осіб.

За весь час пандемії в Україні одужали – 3 437 528 осіб.

Всього проведено 16 691 695 ПЛР-тестувань.

Реклама

Вакцинація від коронавірусу

За добу вакциновані 46 024 особи. Першу дозу отримали 12 498 осіб, другу дозу – 33 231 особа, додаткову дозу отримали 98 осіб, ревакцинальну дозу – 197 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 14 605 035 особам, з них отримали першу дозу – 14 605 033 особи, отримали дві дози – 13 447 292 особи, отримали додаткову дозу – 2208 осіб, ревакцинальну дозу – 990 осіб.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

36 301

захворіло за тиждень в Україні

-24%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти