Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 2 тис. випадків зараження

За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 649 236 осіб, а летальних випадків – 95 105

В Україні зафіксовано понад 2 тис. випадків COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 137, медпрацівників – 19).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужало 4789 осіб.

За весь час пандемії в Україні одужали – 3 437 528 осіб.

Всього проведено 16 691 695 ПЛР-тестувань.

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Вакцинація від коронавірусу

За добу вакциновані 46 024 особи. Першу дозу отримали 12 498 осіб, другу дозу – 33 231 особа, додаткову дозу отримали 98 осіб, ревакцинальну дозу – 197 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 14 605 035 особам, з них отримали першу дозу – 14 605 033 особи, отримали дві дози – 13 447 292 особи, отримали додаткову дозу – 2208 осіб, ревакцинальну дозу – 990 осіб.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

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