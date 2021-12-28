Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 2 тис. випадків зараження

За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 137, медпрацівників – 19).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужало 4789 осіб.
Далі по темі
За весь час пандемії в Україні одужали – 3 437 528 осіб.
Всього проведено 16 691 695 ПЛР-тестувань.
Вакцинація від коронавірусу
За добу вакциновані 46 024 особи. Першу дозу отримали 12 498 осіб, другу дозу – 33 231 особа, додаткову дозу отримали 98 осіб, ревакцинальну дозу – 197 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 14 605 035 особам, з них отримали першу дозу – 14 605 033 особи, отримали дві дози – 13 447 292 особи, отримали додаткову дозу – 2208 осіб, ревакцинальну дозу – 990 осіб.
Загалом проведено 28 055 523 щеплення.
Раніше ми писали:
- Понад 28 млн щеплень і дедалі менше хворих: що відбувається з COVID-ситуацією в країні.
- Термін дії COVID-сертифікату скоротять? У МОЗ прокоментували.