Як святкувати Новий рік невакцинованим та вберегтися від "Омікрону"? Рекомендації МОЗ

Українців закликають під час свят не забувати про особисту безпеку, щоб не нашкодити собі та близьким

На Новий рік варто залишитися вдома, якщо є хоч найменша ознака захворювання / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже зовсім близько новорічні свята. Однак їх знову доведеться зустріти в умовах пандемії коронавірусу.

В МОЗ нагадали, яких правил безпеки слід дотримуватися, щоб не нашкодити собі та близьким.

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Профілактичні заходи

Медики рекомендують виконувати вже давно всім знайомі вимоги:

правильно носіть маску у громадських місцях,

регулярно мийте руки,

тримайте фізичну дистанцію в 1,5 – 2 метри,

провітрюйте приміщення,

уникайте скупчення людей.

Залишайтеся вдома, якщо захворіли:

святкуйте вдома, якщо погано почуваєтеся,

зверніться до лікаря, якщо погано почуваєтеся, та здайте тест на COVID-19.

Як святкувати невакцинованим

В МОЗ радять, як зробити процес святкування максимально безпечним:

обмежтеся колом рідних та близьких без масових вечірок,

чим більше людей збирається – тим вищий ризик зараження COVID-19,

враховуйте ризики: подумайте про те, чи має хтось із гостей супутні захворювання та чи всі вакциновані.

Якщо у вашій компанії для святкування є невакциновані, захистіть їх від ризику:

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краще святкувати на відкритому повітрі з дотриманням фізичної дистанції,

якщо проводите святкування у закритому приміщенні, робіть провітрювання.

Як безпечно підготуватися до свят

Робіть покупки в інтернеті:

онлайн-шопінг мінімізує соціальні контакти,

послуга самовивозу онлайн-замовлення також допоможе уникнути скупчення людей у передсвятковий час.

Кому варто відмовитися від подорожей на свята:

якщо ви належите до категорії людей із ризиком тяжкого перебігу хвороби або не вакцинувалися – відкладіть необов'язкові подорожі,

все більше країн повідомляють про стрімке поширення нового штаму "Омікрон", тому поїздки можуть нести додаткові ризики інфікування

у разі необхідної/вимушеної подорожі дотримуйтеся всіх протиепідемічних правил.

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