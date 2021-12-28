Как праздновать Новый год невакцинированным и уберечься от "Омикрона"? Рекомендации Минздрава

Украинцев призывают во время праздников не забывать о личной безопасности, чтобы не навредить себе и близким

На Новый год стоит остаться дома, если есть хоть малейший признак заболевания / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже совсем близко новогодние праздники. Однако их снова придется встретить в условиях пандемии коронавируса.

В Минздраве напомнили, какие правила безопасности следует соблюдать, чтобы не навредить себе и близким.

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Профилактические мероприятия

Медики рекомендуют выполнять уже давно всем знакомые требования:

правильно носите маску в общественных местах,

регулярно мойте руки,

держите физическую дистанцию в 1,5 – 2 метра,

проветривайте помещение,

избегайте скопления людей.

Оставайтесь дома, если заболели:

празднуйте дома, если плохо чувствуете себя,

обратитесь к врачу, если чувствуете себя плохо, и сдайте тест на COVID-19.

Как праздновать невакцинированным

В Минздраве советуют, как сделать процесс празднования максимально безопасным:

ограничитесь кругом родных и близких без массовых вечеринок,

чем больше людей собирается – тем выше риск заражения COVID-19,

учитывайте риски: подумайте о том, имеет ли кто-нибудь из гостей сопутствующие заболевания и все ли вакцинированы.

Если в вашей компании есть невакцинированные, защитите их от риска:

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лучше праздновать на открытом воздухе с соблюдением физической дистанции,

если проводите празднование в закрытом помещении, делайте проветривание.

Как безопасно подготовиться к праздникам

Совершайте покупки в интернете:

онлайн-шоппинг минимизирует социальные контакты,

услуга самовывоза онлайн-заказа также поможет избежать скопления людей в предпраздничное время.

Кому стоит отказаться от путешествий на праздники:

если вы относитесь к категории людей с риском тяжелого течения болезни или не вакцинировались – отложите необязательные путешествия,

все больше стран сообщают о стремительном распространении нового штамма "Омикрон", поэтому поездки могут нести дополнительные риски инфицирования,

в случае необходимого/вынужденного путешествия соблюдайте все противоэпидемические правила.

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