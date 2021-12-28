Как праздновать Новый год невакцинированным и уберечься от "Омикрона"? Рекомендации Минздрава

Уже совсем близко новогодние праздники. Однако их снова придется встретить в условиях пандемии коронавируса.
В Минздраве напомнили, какие правила безопасности следует соблюдать, чтобы не навредить себе и близким.
Профилактические мероприятия
Медики рекомендуют выполнять уже давно всем знакомые требования:
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- правильно носите маску в общественных местах,
- регулярно мойте руки,
- держите физическую дистанцию в 1,5 – 2 метра,
- проветривайте помещение,
- избегайте скопления людей.
Оставайтесь дома, если заболели:
- празднуйте дома, если плохо чувствуете себя,
- обратитесь к врачу, если чувствуете себя плохо, и сдайте тест на COVID-19.
Как праздновать невакцинированным
В Минздраве советуют, как сделать процесс празднования максимально безопасным:
- ограничитесь кругом родных и близких без массовых вечеринок,
- чем больше людей собирается – тем выше риск заражения COVID-19,
- учитывайте риски: подумайте о том, имеет ли кто-нибудь из гостей сопутствующие заболевания и все ли вакцинированы.
Если в вашей компании есть невакцинированные, защитите их от риска:
- лучше праздновать на открытом воздухе с соблюдением физической дистанции,
- если проводите празднование в закрытом помещении, делайте проветривание.
Как безопасно подготовиться к праздникам
Совершайте покупки в интернете:
- онлайн-шоппинг минимизирует социальные контакты,
- услуга самовывоза онлайн-заказа также поможет избежать скопления людей в предпраздничное время.
Кому стоит отказаться от путешествий на праздники:
- если вы относитесь к категории людей с риском тяжелого течения болезни или не вакцинировались – отложите необязательные путешествия,
- все больше стран сообщают о стремительном распространении нового штамма "Омикрон", поэтому поездки могут нести дополнительные риски инфицирования,
- в случае необходимого/вынужденного путешествия соблюдайте все противоэпидемические правила.
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