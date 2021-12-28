Ревакцинальна доза та дві "червоні" області: яка ситуація з COVID-19 в Україні

Дві "червоні" області зовсім скоро перейдуть у "жовту зону" карантину через зниження COVID-показників. Також в Україні вакцинують третьою дозою вакцини від коронавірусу.
Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини щодо ситуації з COVID-19 у країні.
Коронавірус в Україні
За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 137 дітей, медпрацівників – 19).
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Минулої доби госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужали 4789 людей.
За весь час пандемії в Україні одужали – 3 437 528 людей.
Усього проведено 16 691 695 ПЛР-тестувань.
Кількість заражених у регіонах за добу
- м. Київ – 475;
- Вінницька область – 43;
- Волинська область – 84;
- Дніпропетровська область – 102;
- Донецька область – 149;
- Житомирська область – 66;
- Закарпатська область – 55;
- Запорізька область – 82;
- Івано-Франківська область – 46;
- Київська область – 126;
- Кіровоградська область – 54;
- Луганська область – 23;
- Львівська область – 91;
- Миколаївська область – 18;
- Одеська область – 189;
- Полтавська область – 74;
- Рівненська область – 30;
- Сумська область – 56;
- Тернопільська область – 43;
- Харківська область – 180;
- Херсонська область – 16;
- Хмельницька область – 17;
- Черкаська область – 153;
- Чернівецька область – 60;
- Чернігівська область – 16.
Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу
За добу вакциновано 46 024 особи. Першу дозу отримали 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 особи, отримали дві дози – 13 447 292 особи, отримали додаткову дозу – 2208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей.
Загалом проведено 28 055 523 щеплення.
Карантинні зони
"Червона"
Лише дві області залишилися у цій зоні: Волинська та Запорізька. Але в них вже повністю стабілізувалися показники.
"Жовта"
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Черкаська.
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