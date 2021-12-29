Швидкий і з безліччю мутацій: вчені розповіли, чим небезпечний "Омікрон"

Причиною нової хвилі захворювання у світі є дочірній варіант штаму "Омікрон". Він поширюється значно швидше за попередні штами коронавірусу.
Про це повідомили в Інституті молекулярної біології та генетики.
"Омікрон" поширюється дуже швидко
Два тижні тому "Омікрон" становив 14% від виявлених у світі штамів коронавірусу, а наприкінці минулого тижня – вже 20%.
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У щотижневому звіті ВООЗ йдеться, що "Омікрон" поширюється значно швидше за попередні штами коронавірусу.
Днями в Україні було зафіксовано 5 випадків зараження штамом "Омікрон". Перший випадок було детектовано 18 грудня.
"Омікрон" має багато мутацій
Штам "Омікрон" має багато мутацій, що відрізняється від попередніх небезпечних штамів. Але дочірні варіанти "Омікрону" теж мають відмінності практично у всіх структурних елементах вірусу.
Загалом це "гарячі точки", тобто багато з них вже спостерігались у інших штамах та варіантах, але мають значення комбінації надбаних мутацій, які разом можуть надавати інші властивості, що потребує ретельного аналізу.
"Омікрон" викликає занепокоєння
Як відомо, "Омікрон" названо штамом, який викликає занепокоєння, насамперед завдяки дуже швидкому розповсюдженню та стійкості до існуючих вакцин. Низка країн вже запровадила введення своїм громадянам 3-тої або 4-тої "бустерної" дози вакцинами, які були ефективними проти попередніх штамів. Чи здатні існуючі вакцини зупинити нову хвилю пандемії – покаже час.
Тому дуже важливими є своєчасна розробка та виробництво ефективних вакцин, специфічних проти тих збудників вірусних хвороб, що циркулюють на даний момент, або появу яких прогнозують у країні найближчим часом.
Штам "Омікрон" знайшли ще у двох регіонах України – скільки вже захворіло
В Україні виявили п'ять нових випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Загалом у країні вже шість хворих. Про це розповів головний санлікар України Ігор Кузін.
Новий штам зафіксували у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Ще по одному випадку підтвердили у Дніпрі та Львові.
Троє пацієнтів з підтвердженими випадками повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
Наразі триває епідеміологічне розслідування, медики обстежують контактних осіб.
Кузін нагадав, що перший випадок підтвердили ще 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. П'ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського.
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