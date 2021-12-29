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Быстрый и с множеством мутаций: ученые рассказали, чем опасен "Омикрон"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
29 декабря, 18:30
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На днях в Украине было зафиксировано 5 случаев заражения новым штаммом. Первый случай был детектирован 18 декабря
"Омикрон" быстро распространяется. Фото: коллаж "Сегодня"
"Омикрон" быстро распространяется. Фото: коллаж "Сегодня"

Причиной новой волны заболевания в мире является дочерний вариант штамма "Омикрон". Он распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.

Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики.

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"Омикрон" распространяется очень быстро

Две недели назад "Омикрон" составил 14% от обнаруженных в мире штаммов коронавируса, а в конце прошлой недели – уже 20%.

В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.

На днях в Украине было зафиксировано 5 случаев заражения штаммом "Омикрон". Первый случай был детектирован 18 декабря.

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"Омикрон" имеет много мутаций

Штамм "Омикрон" имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов. Но дочерние варианты "Омикрона" тоже имеют отличия практически во всех структурных элементах вируса.

В основном это "горячие точки", то есть многие уже наблюдались в других штаммах и вариантах, но имеют значение комбинации приобретенных мутаций, которые вместе могут придавать другие свойства, что требует тщательного анализа.

"Омикрон" вызывает беспокойство

Как известно, "Омикрон" назван штаммом, который вызывает беспокойство в первую очередь благодаря очень быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам. Ряд стран уже ввели своим гражданам 3-ю или 4-ю "бустерную" дозы вакцины, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии – покажет время.

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Поэтому очень важны своевременная разработка и производство эффективных вакцин, специфических против циркулирующих на данный момент возбудителей вирусных болезней или появление которых прогнозируют в стране в ближайшее время.

Штамм "Омикрон" нашли еще в двух регионах Украины – сколько уже заболевших

В Украине обнаружили пять новых случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Всего в стране уже шесть заболевших. Об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

Новый штамм зафиксировали у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове.

Три пациента с подтвержденными случаями вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Сейчас идет эпидемиологическое расследование, медики обследуют контактные лица.

Кузин напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

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