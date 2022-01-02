Коронавірус, підсумки тижня. Нові випадки "Омікрону" та бустерна доза вакцини

За 1 січня в Україні зафіксовано 1 863 нових підтверджених випадків COVID-19

Перехід регіонів до "зеленої зони" карантину не очікується ще протягом трьох місяців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні виявили нові випадки зараження штамом "Омікрон", а ще всі регіони цього тижня перевели у "жовту зону" адаптивного карантину

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація із коронавірусом в Україні за останні сім днів.

Реклама

Яка ситуація із COVID-19

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 674 538 людей, а летальних випадків – 96 187. Одужали 3 477 188 людей. Усього проведено 16 816 266 ПЛР-тестувань.

Коли Україна переможе коронавірус

Наприкінці 2022 року Україна буде на шляху до приборкання епідемії коронавірусу. Однак є умова – це станеться, якщо більшість українців буде вакциновано. Про це сказав головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

"Дуже важко зараз робити якісь прогнози, але за світовими трендами ми бачимо, що на 2022 рік встановлена доволі амбітна мета по вакцинації. Це 70% і за умови, що весь світ буде досягати такої мети, цілком можливо її приборкання", – сказав Кузін.

Він додав, що підтримує думку ВООЗ про те, що наприкінці 2022 року ми будемо на шляху до приборкання спалаху цієї хвороби.

Реклама

"Ми будемо працювати в рамках адаптивного карантину. 2021 рік довів, що області, які знаходилися в "червоній зоні", впродовж двох тижнів поновлювали свою ситуацію" , – додав санлікар.

Скільки людей вакцинувалися

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 особи, бустерну дозу – 5 452 особи.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Скільки залишилось вакцини

На національних та обласних складах залишається близько 11 мільйонів доз вакцин. На 2022 рік є гарантовані надходження у розмірі 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн – CoronaVac.

Реклама

Кому МОЗ рекомендує робити бустерне щеплення

В Україні рекомендували бустерне щеплення від коронавірусу для людей віком від 60 років.

"Для людей похилого віку, яким більше 60 років, експерти рекомендують проведення бустерної дози через 6 місяців після завершення базового курсу щеплення. Тому, швидше за все, ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ", – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Міністерство охорони здоров'я дозволило застосувати бустерну дозу медикам.

В Україні знайшли нові випадки "Омікрону"

В Україні 29 грудня зафіксували ще п'ять випадків нового штаму коронавірусу.

У четвер, 30 грудня, у Житомирі та Бердичеві зафіксували ще два випадки інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Захворілі повернулися із Італії.

Після повернення в Україну через погане самопочуття пацієнти звернулися до лікарні, де у них виявили "Омікрон".

Як працює імунітет після "Омікрону"

В Україні вже виявили випадки зараження штамом "Омікрон". У тих, хто на них перехворів, розвивається підвищений імунітет до "Дельти".

Дослідження провели в Африканському науково-дослідному інституті охорони здоров'я у ПАР. Для його проведення взяли 33 вакциновані та невакциновані особи, інфікованих штамом "Омікрон".

Згідно з дослідженням, зараження "Омікроном" гарантує, що ймовірність подальшого зараження варіантом "Дельта" нижче.

Як "Омікрон" впливає на легені

Нові дослідження, проведені на тваринах, свідчать, що "Омікрон" менше вражає легші, ніж інші штами коронавірусу.

Дослідження проводили на мишах та хом'яках. Вчені заразили тварин "Омікроном" та виявили, що їхні легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Водночас "Омікрон" досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.

Попередні штами COVID-19 викликали рубці в легенях та серйозну скруту дихання. А "Омікрон" поширюється у легенях набагато повільніше.

Дослідники з Гонконгу вивчали зразки тканин людей і виявили, що "Омікрон" розмножується повільно в легенях.

Які COVID-вакцини довше захищають від "Омікрону"

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer та Moderna впала до 10% за той же період.

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід підкреслив, що частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно прищепилися бустерною дозою.

В Україні оновили зони карантину

В Україні всі області перейшли до "жовтої зони" карантину.

"Жовта"

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська (області).

Обмеження у "жовтій зоні"

Із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Згідно з ними, відвідувати громадські заклади у "жовтій зоні" можуть лише люди, вакциновані принаймні однією дозою COVID-вакцини, які мають COVID-сертифікат або довідку про щеплення. Підійдуть також інші ковідні документи – негативний тест на COVID-19, що діє 72 години, або сертифікат про одужання.

Працівники ресторанів, спортзалів, готелів також повинні мати принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Раніше ми писали: