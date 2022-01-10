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Хворих стане набагато більше? Чим небезпечна "Омікрон"-хвиля в Україні

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10 січня, 13:51
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Нова хвиля коронавірусу розпочнеться у той час, коли в Україні продовжуватиме активно циркулювати "Дельта"
В Україні рекомендують знову готувати шпитальні бази
В Україні рекомендують знову готувати шпитальні бази / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні різко зросте рівень захворюваності на коронавірус через "Омікрон". Особливістю нової хвилі стане "нашарування" її на "Дельту", що ще не повністю пішла.

Про це повідомила лікар медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у своєму Facebook.

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Нова "Омікрон"-хвиля

За словами лікаря, зараз два збудники циркулюють одночасно, викликаючи підвищення рівня захворюваності.

Попередні варіанти вірусу зазвичай повністю витісняли ті, які були до них, і відбувався спад захворюваності буквально до поодиноких випадків із наступним його сплеском.

"В даний час йде накопичення вірусу в популяції, більшість із членів якої є вже імунними, і, виходячи із закономірностей епідеміологічного процесу, після адаптації збудника до нових умов ми спостерігатимемо надзвичайно різке піднесення захворюваності, як це відбувається в інших країнах", – пояснила Голубовська.

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Як уберегтися від "Омікрону"

Відомо, що цей варіант протікає з меншою кількістю тяжких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.

Як пояснює лікар, на індивідуальному рівні рекомендації повинні залишатися незмінними:

  • не забувати про раннє лікування, зокрема, противірусну терапію (ПВТ),
  • знову треба готувати шпитальні бази і намагатися госпіталізувати групи ризику до настання дихальної недостатності для введення противірусного препарату.

Омікрон в Україні

Станом на початок січня у нашій країні зафіксували кілька випадків нового штаму, зокрема у Києві, Львові та Одесі.

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Проте РНБО та МОЗ прогнозують, що наприкінці січня – на початку лютого Україну накриє нова хвиля коронавірусу через "Омікрон". У РНБО заявили, що "цього не уникнути".

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