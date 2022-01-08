Важкі наслідки "Омікрону" та нова хвиля захворюваності: яка COVID-ситуація в Україні

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 699 663 людини, летальних випадків – 97 164

В Україні фіксують менше нових випадків COVID -19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні покращилася ситуація із захворюваністю на коронавірус. Наразі всі області знаходяться у "жовтій зоні".

Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини щодо ситуації з COVID-19 у країні.

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Статистика зараження коронавірусом

За 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 151, медпрацівників – 37).

Минулої доби госпіталізували 1 752 людини, зафіксували 76 летальних наслідків. Крім цього, одужали 1 942 особи.

За весь час пандемії в Україні одужало 3 508 451 людина. Усього проведено 16 943 946 ПЛР-тестувань.

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Вакцинація населення

7 січня центри та пункти вакцинації COVID-19 були закриті. Вже з 8 січня вони відновили роботу за звичайним графіком.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 осіб. отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 осіб.

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Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Бустерна COVID-вакцинація

Міністерство охорони здоров'я схвалило введення в Україні бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх людей віком від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

МОЗ підписало документ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Бустерна доза повинна посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Бажаний період введення від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Схеми вакцинації

Для бустерної дози перевагу віддаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Нещодавно МОЗ змінило схеми вакцинації від COVID-19 .

Як тепер можна змішувати вакцини:

1-а доза CoronaVac + 2-а AstraZeneca, Pfizer або Moderna;

1-а доза AstraZeneca + 2-а Pfizer або Moderna;

1-а доза Pfizer, Moderna + 2-а AstraZeneca.

Інтервал між запровадженням всім схем – 28 днів.

Українські COVID-сертифікати

Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу. Тепер наші громадяни можуть на офіційному рівні пред'являти їх за кордоном.

Українські COVID-документи визнали такі країни:

Ліван;

Чорногорія;

Тайвань;

Уругвай;

Туніс;

Таїланд.

Українські COVID-документи зараз визнають у 60 країнах світу. Як зазначають у МОЗ, у 2022 році кількість держав, які визнаватимуть наші сертифікати, може зрости до 80.

Карантинні зони

За даними МОЗ, на 8 січня 2022 року в "жовтій зоні" знаходяться всі області та Київ.

Жовта

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська (область).

Хвиля "Омікрону"

В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус, зумовлене штамом "Омікрон". А зараз у країні ще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта". Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Але прогностично десь з другої половини січня і в лютому ми спостерігатимемо підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, швидше за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон" – сказав санлікар.

Готовність до захворюваності

З 3 грудня Україна обмежила перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам "Омікрон".

"Здебільшого йдеться про африканські країни. По-друге, у нас продовжують діяти норми, які обов'язково стосуються тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані повинні проходити тестування тільки при появі симптомів" , – сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він додав, що є певні ризиковані точки, як публічні масові заходи, пов'язані зі святкуванням як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях.

"Тому з боку МОЗ ми повністю оновили вимоги як до публічних та масових заходів, так і до функціонування гірськолижних курортів", – сказав Кузін.

Симптоми "Омікрону"

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

болі у м'язах,

іноді навіть нічна пітливість.

Сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом "Омікрону". На такий тривожний нічний симптом нового штаму коронавірусу вказали у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS).

Наслідки "Омікрону"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" не відноситься до категорії "м'яких". Він також призводить до госпіталізації та летальних наслідків. Про це повідомляє ВООЗ.

"Хоча "Омікрон" здається менш важким у порівнянні з "Дельта", особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії "м'яких". Як і попередні варіанти, "Омікрон" впливає на госпіталізацію людей та призводить до смертельних наслідків", – наголосили у ВООЗ.

Експерти додали, що "цунамі" коронавірусної інфекції настільки велике та швидке, що вражає системи охорони здоров'я по всьому світу.

Вакцина від "Омікрону"

Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу. Про це йдеться у дослідженні, яке було проведено агентством охорони здоров'я та безпеки Великої Британії.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer та Moderna впала до 10% за той же період.

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