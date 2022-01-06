Бустерна доза COVID-вакцини: як записатися онлайн

Вакцинувати бустерною дозою вакцини від коронавірусу почнуть вже з 8 січня

Щеплення можна зробити через 6 місяців після другої дози / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини від коронавірусу для всіх охочих з 18 років. Бажаний період введення від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як записатись на щеплення онлайн.

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Повідомляється, що бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів, а з моменту другої має пройти не менше 6 місяців.

Записатися на щеплення можна за посиланням. Отримати щеплення можуть усі охочі, віком від 18 років в будь-якому зручному пункті масової вакцинації або у медзакладі.

Для бустерної дози Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцини Moderna або Pfizer. Тим, хто отримав обидві дози CoronaVac (Sinovac Biotech) рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

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МОЗ змінило змішані схеми вакцинації від COVID-19

Як тепер можна змішувати вакцини:

1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna

1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna

1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

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