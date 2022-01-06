Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини України

Бустерна доза COVID-вакцини: як записатися онлайн

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 16:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вакцинувати бустерною дозою вакцини від коронавірусу почнуть вже з 8 січня
Щеплення можна зробити через 6 місяців після другої дози
Щеплення можна зробити через 6 місяців після другої дози / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини від коронавірусу для всіх охочих з 18 років. Бажаний період введення від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як записатись на щеплення онлайн.

Реклама

Повідомляється, що бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів, а з моменту другої має пройти не менше 6 місяців.

Записатися на щеплення можна за посиланням. Отримати щеплення можуть усі охочі, віком від 18 років в будь-якому зручному пункті масової вакцинації або у медзакладі.

Для бустерної дози Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцини Moderna або Pfizer. Тим, хто отримав обидві дози CoronaVac (Sinovac Biotech) рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Реклама

МОЗ змінило змішані схеми вакцинації від COVID-19

Як тепер можна змішувати вакцини:

  • 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna
  • 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna
  • 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

28 671

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти