Уже не только желтые. В Украине обновили карантинные зоны – список

По состоянию на утро, 10 января, в Украине изменилось список карантинных зон. Появились две оранжевые зоны.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Ситуация усугубилась в Сумской и Херсонской областях. В Сумской превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования (21% при норме менее 20%).
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В Херсонской области показатель динамики уровня госпитализаций превышает норму и составляет 60% при норме менее 50%.
Карантинные зоны 10 января
Оранжевые
- Сумская,
- Херсонской области.
Желтые
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская область.
Коронавирус в Украине
За минувшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них детей – 94, медработников – 41.
Также за минувшие сутки в больницы попали 1064 человека, умерли от коронавируса – 86.
Раньше мы писали:
- Новый штамм коронавируса "Омикрон" не относится к категории "мягких'. Он также приводит к госпитализации и смертельным исходам.
- В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом в связи с распространением штамма "Омикрон".