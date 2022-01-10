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Уже не только желтые. В Украине обновили карантинные зоны – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 января, 09:05
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Ситуация с коронавирусом ухудшилась в двух областях Украины
В Украине появились две оранжевые зоны.
В Украине появились две оранжевые зоны. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро, 10 января, в Украине изменилось список карантинных зон. Появились две оранжевые зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Ситуация усугубилась в Сумской и Херсонской областях. В Сумской превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования (21% при норме менее 20%).

В Херсонской области показатель динамики уровня госпитализаций превышает норму и составляет 60% при норме менее 50%.

Карантинные зоны 10 января

Оранжевые

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  • Сумская,
  • Херсонской области.

Желтые

  • Киев,
  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская область.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них детей – 94, медработников – 41.

Также за минувшие сутки в больницы попали 1064 человека, умерли от коронавируса – 86.

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