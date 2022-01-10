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COVID-ситуация ухудшается. В каких регионах Украины нашли "Омикрон" – список

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 января, 13:40
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По данным ВОЗ, симптомы заражения новым штаммом могут проявиться через 3-14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней
В Украине еще больше случаев "Омикрона". Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине еще больше случаев "Омикрона". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине продолжают фиксировать новые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Так, опасный вирус уже добрался до Одессы.

В каких областях страны есть "Омикрон", читайте далее в материале "Сегодня".

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Регионы, в которых зафиксировали "Омикрон"

По состоянию на 10 января в Одессе зафиксировали первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

Заболевшим оказался гражданин, который работает за границей и вместе с семьей приехал в Одессу. Сейчас все члены семьи находятся дома. Они чувствуют себя хорошо и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники.

Еще по одному случаю "Омикрона" подтвердили в Днепре и Львове. Три пациента с подтвержденным диагнозом вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Проводится эпидемиологическое расследование, медики обследуют контактных лиц.

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Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Заболевшие вернулись из Италии. Это 41-летняя и 62-летняя женщины. Они не болели и не были привиты против COVID-19. После возвращения в Украину из-за плохого самочувствия обратились в больницу, где у них обнаружили "Омикрон".

В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является "Омикрон". Специалисты утверждают, что штамм обладает большей контагиозностью, чем "Дельта".

По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме.

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В Украине есть "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине есть "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"

Симптомы вируса

По данным ВОЗ, симптомы заражениям коронавирусом "Омикрон" могут проявиться через 3-14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Пять симптомов, которые идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда ночная потливость.

"Омикрон" имеет много мутаций

Штамм "Омикрон" имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов. Но дочерние варианты "Омикрона" тоже имеют отличия практически во всех структурных элементах вируса.

В основном это "горячие точки", то есть многие уже наблюдались в других штаммах и вариантах, но имеют значение комбинации приобретенных мутаций, которые вместе могут придавать другие свойства, что требует тщательного анализа.

Тяжелые последствия "Омикрона"

Штамм коронавируса "Омикрон" не относится к категории "мягких". Он также приводит к госпитализации и летальному исходу, сообщает ВОЗ.

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельтой", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "мягких". Как и предыдущие варианты, "Омикрон" госпитализирует людей и убивает людей", – подчеркнули в ВОЗ.

Эксперты добавили, что "цунами" коронавирусной инфекции настолько большое и быстрое, что поражает системы здравоохранения по всему миру.

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