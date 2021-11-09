Новая волна коронавируса. В больницах заняты уже более 70% COVID-коек

В больницах занято более 70% COVID-кроватей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сейчас наибольшее количество выделенных коек под COVID-19 – 76 401 койка.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября.

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Текущая смертность в Украине в полтора – два раза меньше пиковых значений 2021 года в отдельных европейских странах.

"Сейчас имеем наибольшее количество выделенных коек под COVID-19 – 76 401 койка. Из них занято 51 926 коек. На реанимационных койках находятся 3645 пациентов. Сегодня мы имеем новый печальный рекорд по количеству зарегистрированных летальных исходов среди заболевших, которым был диагностирован ковид – 833", – сказал министр здравоохранения.

Ляшко отметил: следует также понимать, что смертность является отложенным показателем и может расти в течение 2-3 недель после стабилизации заболеваемости.

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В то же время он добавил, что каждый гражданин может повлиять на этот показатель.

"Для этого нужно вакцинироваться, что позволит сохранить свое здоровье, а медикам вернуться к привычному режиму работы", – сказал Ляшко.

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Ситуация в больницах

Корреспонденты "Сегодня" побывали в самом "аду" – в клинической больнице № 5 – и узнали, как медики работают в режиме нон-стоп в разгар эпидемии.

Первые больные появились тут во время первой волны коронавируса, 20 марта 2020 года.

По словам врачей, сейчас COVID-19 протекает намного тяжелее. Иногда, чтобы спасти человека, счет идет на минуты.

"Наблюдаешь пациента, он хорошо себя чувствует, показатели стабильные, но уже через пару часов у него все начинается заново", – рассказывает заведующий ковид-отделением Валерий Батушкин.

Из-за сложной, напряженной работы не выдерживали даже те врачи, которые в самые трудные минуты сохраняли спокойствие.

В среднем за сутки поступают 20 больных, умирают – 2, выписывают – 24.

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