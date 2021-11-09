Нова хвиля коронавірусу. У лікарнях зайнято вже понад 70% COVID-ліжок

У лікарнях зайняті понад 70% COVID-ліжок / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зараз найбільша кількість виділених ліжок під COVID-19 – 76 401 ліжко.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада.

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Поточна смертність в Україні у півтора – два рази менша від пікових значень 2021 року в окремих європейських країнах.

"Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під COVID-19 – 76 401 ліжко. З них зайнято 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках перебуває 3645 пацієнтів. Сьогодні ми маємо новий сумний рекорд за кількістю зареєстрованих летальних випадків серед хворих, яким було діагностовано ковід – 833", – сказав міністр охорони здоров'я.

Ляшко зазначив, що слід також розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати протягом 2-3 тижнів після стабілізації захворюваності.

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Водночас він додав, що кожен громадянин може вплинути на цей показник.

"Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоров'я, а медикам повернутись до звичного режиму роботи", – сказав Ляшко.

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Ситуація у лікарнях

Кореспонденти "Сьогодні" побували в самому "пеклі" – у клінічній лікарні № 5 – і дізналися, як медики працюють у режимі нон-стопу розпал епідемії.

Перші хворі з'явилися тут під час першої хвилі коронавірусу, 20 березня 2020 року.

За словами лікарів, зараз COVID-19 протікає набагато важче. Іноді, щоб урятувати людину, рахунок йде на хвилини.

"Спостерігаєш пацієнта, він добре почувається, показники стабільні, але вже через пару годин у нього все починається заново", – розповідає завідувач ковід-відділення Валерій Батушкін.

Через складну напружену роботу не витримували навіть ті лікарі, які в найважчі хвилини зберігали спокій.

У середньому за добу поступає 20 хворих, помирають – 2, виписують – 24.

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