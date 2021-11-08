Усунути від роботи через щеплення законно? Ми запитали юристів

З 8 листопада в Україні вже не пускають на роботу невакцинованих працівників низки організацій

За перший тиждень листопада в Україні зробили 1,6 млн. щеплень від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Юристи прокоментували усунення від роботи невакцинованих людей певних професій.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Наприклад, адвокат Іван Ліберман повідомив, чому на його погляд ця норма все ж таки сумнівна з позиції закону.

"Є такі поняття як дух закону та буква закону. Перший говорить про те, що потрібно діяти, виходячи з інтересів національної безпеки. Тобто, з точки зору духу закону вважається правильним, коли держава обмежує законні права та інтереси людей", – каже Іван Ліберман.

Він додав, що "з точки зору букви закону" у нас в країні станом на сьогодні немає закону про обов'язкову вакцинацію та санкції за його невиконання.

"Це говорить про те, що парламентарі не хочуть і не нестимуть жодної відповідальності у разі наслідків. Тому і немає такого закону в Україні. Все покладено на відомства та управління. Ті ж лише дають рекомендації, які в районах та селах сприймаються як негайні до виконанню", – додав Ліберман.



Ще один адвокат, Ростислав Кравець, уточнює, що у директорів шкіл та органів місцевої влади відсутні повноваження усувати людей від роботи.

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"Також є особи, які написали заяви про те, що вони планують зробити щеплення. Їх не мають права усувати. Усунення громадян від роботи загрожує кримінальною відповідальністю. Крім того, це обмеження прав людини за ознакою невакцинації", – повідомив Ростислав Кравець.

Усунення від роботи

Відстороненим від роботи не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. При цьому звільняти їх не будуть.

Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж потрібна довідка з протипоказаннями до вакцинації.

Без щеплення вже сьогодні не пустять на роботу працівників:

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центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

педагогів, вчителів, вихователів, а також інших співробітників вузів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Зарплата тільки вакцинованим

В Одесі тиждень тому на одному із підприємств заявили, що не всім співробітникам виплачуватимуть заробітну плату. Гроші отримають лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Працівникам одного з підприємств надіслали повідомлення із попередженням про те, що заробітна плата виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19. Крім того, уточнили, що з цієї причини аванси на картки в перших числах листопада перераховувати не будуть.

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