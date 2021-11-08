В Україні зафіксували понад 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу: де найбільше

За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).
Про це пише прес-служба МОЗ.
Також минулої доби госпіталізували 3 532 особи, летальних випадків – 473. За добу одужали 8 200 людей.
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За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 088 501 людина;
- одужали – 2 520 956 людей;
- летальних випадків – 72 557.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 606 випадків;
- Вінницька область – 349 випадків;
- Волинська область – 417 випадків;
- Дніпропетровська область – 1032 випадки;
- Донецька область – 483 випадки;
- Житомирська область – 718 випадків;
- Закарпатська область – 211 випадків;
- Запорізька область – 713 випадків;
- Івано-Франківська область – 363 випадки;
- Київська область – 425 випадків;
- Кіровоградська область – 99 випадків;
- Луганська область – 50 випадків;
- Львівська область – 827 випадків;
- Миколаївська область – 812 випадків;
- Одеська область – 1558 випадків;
- Полтавська область – 240 випадків;
- Рівненська область – 285 випадків;
- Сумська область – 315 випадків;
- Тернопільська область – 354 випадки;
- Харківська область – 1179 випадків;
- Херсонська область – 383 випадки;
- Хмельницька область – 660 випадків;
- Черкаська область – 243 випадки;
- Чернівецька область – 361 випадок;
- Чернігівська область – 385 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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