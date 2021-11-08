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В Україні зафіксували понад 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу: де найбільше

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
8 листопада, 08:17
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За весь час пандемії коронавірусу в Україні провели 14 876 584 ПЛР-тестів
93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані
93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані / Фото: Колаж: Сьогодні

За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Також минулої доби госпіталізували 3 532 особи, летальних випадків – 473. За добу одужали 8 200 людей.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 088 501 людина;
  • одужали – 2 520 956 людей;
  • летальних випадків – 72 557.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 606 випадків;
  • Вінницька область – 349 випадків;
  • Волинська область – 417 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1032 випадки;
  • Донецька область – 483 випадки;
  • Житомирська область – 718 випадків;
  • Закарпатська область – 211 випадків;
  • Запорізька область – 713 випадків;
  • Івано-Франківська область – 363 випадки;
  • Київська область – 425 випадків;
  • Кіровоградська область – 99 випадків;
  • Луганська область – 50 випадків;
  • Львівська область – 827 випадків;
  • Миколаївська область – 812 випадків;
  • Одеська область – 1558 випадків;
  • Полтавська область – 240 випадків;
  • Рівненська область – 285 випадків;
  • Сумська область – 315 випадків;
  • Тернопільська область – 354 випадки;
  • Харківська область – 1179 випадків;
  • Херсонська область – 383 випадки;
  • Хмельницька область – 660 випадків;
  • Черкаська область – 243 випадки;
  • Чернівецька область – 361 випадок;
  • Чернігівська область – 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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