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В Украине за сутки вакцинировали еще более 130 тыс. человек

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
7 ноября, 08:55
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93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы
За сутки прививки от коронавируса получили еще 130 тыс. человек
За сутки прививки от коронавируса получили еще 130 тыс. человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 6 ноября в Украине 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы – 46 066 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человек, из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 259 252 прививки. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За прошлые сутки работали:

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  • 674 мобильные бригады по иммунизации;
  • 2403 пунктов прививки;
  • 446 центров вакцинации населения.

Коронавирус в Украине

За сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1 119, медработников – 195).

За прошлые сутки госпитализировали – 5 652 человека, кроме этого, зафиксировали 449 летальных случаев. Выздоровели 8 520 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 075 433 человека, а летальных исходов – 72 084.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

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