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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 17 тыс. зараженных

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
7 ноября, 08:21
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В Украине обнаружили новые случаи COVID-19
В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1 119, медработников – 195).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали – 5 652 человека, кроме этого, зафиксировали 449 летальных случаев. Выздоровели 8 520 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 075 433 человека, а летальных исходов – 72 084.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 625 случаев;
  • Винницкая область – 569 случаев;
  • Волынская область – 340 случаев;
  • Днепропетровская область – 1527 случаев;
  • Донецкая область – 757 случаев;
  • Житомирская область – 682 случая;
  • Закарпатская область – 270 случаев;
  • Запорожская область – 667 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 887 случаев;
  • Киевская область – 542 случая;
  • Кировоградская область – 144 случая;
  • Луганская область – 174 случая;
  • Львовская область – 1095 случаев;
  • Николаевская область – 816 случаев;
  • Одесская область – 1664 случая;
  • Полтавская область – 633 случая;
  • Ровенская область – 349 случаев;
  • Сумская область – 817 случаев;
  • Тернопольская область – 403 случая;
  • Харьковская область – 1362 случая;
  • Херсонская область – 448 случаев;
  • Хмельницкая область – 1114 случаев;
  • Черкасская область – 271 случай;
  • Черновицкая область – 407 случаев;
  • Черниговская область – 856 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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