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Пожилых пациентов стало меньше. Кто сейчас чаще болеет COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
5 ноября, 13:00
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Сейчас в больницах все больше пациентов, которые болеют COVID-19, с ожирением
Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человека / Коллаж "Сегодня"
Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человека / Коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человека. В основном болеет молодежь, которая имеет сопутствующие заболевания.

Об этом сказано в материале "Сегодня".

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Врачи утверждают в больницах все больше молодых пациентов с коронавирусом, которые имеют ожирение.

"Сейчас большинство больных – молодые люди. Им по 19, 20, 30 лет. Основная масса пациентов – группа риска. Больше всего среди них людей с ожирением. Также есть с сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Но ожирения очень много. Я не думала, что это такая распространенная болезнь среди молодежи", – говорит заместитель главного врача по медицинской части Эльмира Мамедова.

Врачи утверждают, в первую волну пациенты, которым было 90 и больше, выживали, а сейчас человеку 37 лет, а он – в реанимации.

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

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Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

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