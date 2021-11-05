Літніх пацієнтів поменшало. Хто зараз частіше хворіє на COVID-19

Зараз у лікарнях все більше пацієнтів, які хворіють на COVID-19, з ожирінням

Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особу / Колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним вдень зростає кількість хворих на COVID-19. Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи. В основному хворіє молодь, яка має супутні захворювання.

Про це йдеться у матеріалі "Сьогодні".

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Подробиці

Лікарі стверджують у лікарнях дедалі більше молодих пацієнтів із коронавірусом, які мають ожиріння.

"Нині більшість хворих – молоді люди. Їм по 19, 20, 30 років. Переважна більшість пацієнтів – група ризику. Найбільше серед них людей з ожирінням. Також є із цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою. Але ожиріння дуже багато. Я не думала, що це така поширена хвороба серед молоді ", – каже заступник головного лікаря з медичної частини Ельміра Мамедова.

Лікарі стверджують, у першу хвилю пацієнти, яким було 90 і більше, виживали, а зараз людині 37 років, а вона – у реанімації.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

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Усього інфекцію підтвердили у 3032951 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2492419 інфікованих (13281 – за останню добу).

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