У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей (список)

Щоб зменшити кількість випадків захворювання на COVID-19, в Україні потрібно нарощувати вакцинацію

Коронавірус в Україні набирає обертів/Колаж: Сьогодні

У "червону зону", в яку переводять Сумську область, ризикують потрапити ще сім областей України.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Які області можуть потрапити в "червону зону"?

За словами Чернишова, в "червону зону" можуть потрапити Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

Зростання кількості хворих

Олексій Чернишов закликав громади посилити протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації, щоб уповільнити зростання захворюваності на COVID-19.

"Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щоденно зростає. Кількість госпіталізацій та важких випадків — дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей", — заявив міністр.

В Україні зросли темпи вакцинації

За попередню добу в Україні від COVID-19 вакцинувалися 226 587 українців.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримала одну дозу 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 658 010 людей (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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