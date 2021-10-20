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Понад 226 тис. людей за добу! В Україні зросла кількість вакцинованих

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 08:45
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Одну дозу отримала 142 141 людина, повністю імунізовані 84 446 осіб
За добу в Україні вакцинувалися більше 226 тис. людей
За добу в Україні вакцинувалися більше 226 тис. людей / Фото: Колаж: Сьогодні

За 19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців.

Про це пише МОЗ.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримала одну дозу 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 658 010 людей (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 865 911 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Упродовж минулої доби працювали:

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  • 1012 мобільних бригад з імунізації;
  • 3085 пунктів щеплення;
  • 354 центри вакцинації населення.

За добу захворіло майже 19 тис. людей

В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

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