За добу більше 190 тис. людей! В Україні зросли темпи COVID-вакцинації

95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані

В Україні старт вакцинації від COVID-19 відбувся 24 лютого 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за добу щеплення від коронавірусу зробили 193 069 людей.

Про це пише МОЗ.

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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 14 635 480 щеплень.

Упродовж минулої доби працювали:

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957 мобільних бригад з імунізації;

3010 пунктів щеплення;

349 центрів вакцинації населення.

В Україні збільшилася кількість хворих COVID-19: де найбільше

В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 837 випадків;

Вінницька область – 261 випадок;

Волинська область – 435 випадків;

Дніпропетровська область – 1203 випадки;

Донецька область – 899 випадків;

Житомирська область – 202 випадки;

Закарпатська область – 184 випадки;

Запорізька область – 1019 випадків;

Івано-Франківська область – 213 випадків;

Київська область – 565 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 611 випадків;

Львівська область – 959 випадків;

Миколаївська область – 302 випадки;

Одеська область – 1418 випадків;

Полтавська область – 593 випадки;

Рівненська область – 593 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 437 випадків;

Харківська область – 1412 випадків;

Херсонська область – 880 випадків;

Хмельницька область – 301 випадок;

Черкаська область – 676 випадків;

Чернівецька область – 595 випадків;

Чернігівська область – 237 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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