На межі локдауну: Київ і 13 областей вже відповідають "помаранчевій зоні"

У "червоній зоні" перебувають п'ять регіонів. Відповідні дані опублікував МОЗ

Київ і 13 областей України відповідають "помаранчевій зоні". Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 18 жовтня в Україні "помаранчевій зоні" відповідають Київ і 13 областей. У "червоній зоні" епідемічної небезпеки перебувають 5 регіонів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Які області відповідають "помаранчевій зоні"?

В Україні "помаранчевій зоні" карантину відповідають Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Хто потрапив у "червону зону"?

Станом на 18 жовтня в "червоній зоні" карантину перебувають Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Області в "жовтій зоні" карантину

У "жовтій зоні" досі перебувають Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Рівненська та Тернопільська області.

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Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?

В Україні за останню добу, 17 жовтня, виявили 9524 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1764 менше, ніж добою раніше.

Зазначається, що вчора захворіли 790 дітей і 122 медпрацівники. Усього інфекцію підтвердили у 2 644 694 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 177 жителів України (всього – 60 810). Вилікувати вдалося 2 329 418 інфікованих (3421 – за останню добу).

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