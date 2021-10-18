На грани локдауна: Киев и 13 областей уже соответствуют оранжевой зоне

По состоянию на 18 октября в Украине оранжевой зоне соответствуют Киев и 13 областей. В красной зоне эпидемической опасности находятся 5 регионов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Какие области соответствуют оранжевой зоне?
В Украине оранжевой зоне карантина соответствуют Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Кто попал в красную зону?
По состоянию на 18 октября в красной зоне карантина находятся Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
Области в желтой зоне карантина
В желтой зоне до сих пор находятся Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская области.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?
В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.
Отмечается, что вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).
В Минздраве подчеркнули, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.
Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса
Ранее мы сообщали, что во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.
Всего 6745 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем – в Европе.
В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.
А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.
Украина с 11 996 случаями на 8-м месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4-м месте.
Ранее мы сообщали:
- В Украине в ноябре в двух городах заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
Какую вакцину чаще всего выбирают украинцы: данные Минздрава