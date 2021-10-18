На грани локдауна: Киев и 13 областей уже соответствуют оранжевой зоне

В красной зоне находятся пять регионов. Соответствующие данные опубликовал Минздрав

Киев и 13 областей Украины соответствуют оранжевой зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 18 октября в Украине оранжевой зоне соответствуют Киев и 13 областей. В красной зоне эпидемической опасности находятся 5 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Какие области соответствуют оранжевой зоне?

В Украине оранжевой зоне карантина соответствуют Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Кто попал в красную зону?

По состоянию на 18 октября в красной зоне карантина находятся Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Области в желтой зоне карантина

В желтой зоне до сих пор находятся Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Ровенская и Тернопольская области.

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Статистика коронавируса в Украине ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.

Отмечается, что вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).

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