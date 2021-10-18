За сутки почти 10 000 случаев. В Украине увеличилось количество больных COVID-19

В Украине на выходных фиксировали меньше новых пациентов с коронавирусом, чем в будни – в Минздраве озвучили цифры

В Одесской области муж и жена умерли от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9 524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

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Отмечается, что вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).

В Минздраве подчеркнули, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

Коронавирус в Украине. Статистика Минздрава

Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса

Ранее мы сообщали, что во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.

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Всего 6 745 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем – в Европе.

В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.

А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.

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Украина с 11 996 случаями на 8-м месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4-м месте.

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