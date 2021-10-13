Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса

Почти 7 000 человек в мире за сутки умерли от вируса

В Украине было почти 12 000 заражений за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

Во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.

Об этом сообщает Worldometers.

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Всего 6745 людей в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4 месте в мире и на третьем в Европе.

В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.

А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.

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Украина с 11 996 случаями на 8 месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4 месте.

Хуже всего ситуация в следующих областях:

Донецк – заняты 2233 с 2999 ковидных коек (74,5%),

Запорожская – заняты 1793 с 2582 коек (69,4%),

Харьковская – заняты 3159 с 4584 коек (68,9%).

На Кировоградщине зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 22,6% (в больнице 181 человек).

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Кислородная поддержка

Сейчас в Донецкой области 72,5% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке.

Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Одесская область, где 68,6% больных нуждаются в кислородной поддержки, и Запорожская (67,2%).

В больницах не хватает мест

В Днепре переполнена реанимация ковид-отделения областной больницы им. Мечникова. Больных вынуждены размещать в коридорах.

В Запорожской областной инфекционной больницы больными COVID-19 заняты практически все кровати. На сегодня загруженность больницы составляет 98-99%. Она рассчитана на 170 коек.

По словам руководителя инфекционной больницы, глобальная проблема – это нехватка медицинского персонала.

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