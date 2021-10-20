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СЬОГОДНІ Новини України

Ще одну область переводять в "червону зону" карантину

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
20 жовтня, 16:30
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Рішення під час сьогоднішнього засідання прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
В Сумській області посилюють карантин.
В Сумській області посилюють карантин. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще в одній області встановлюють "червоний" рівень епідемічної небезпеки через коронавірус. Карантин посилюють у Сумській області.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram.

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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", – йдеться в повідомленні.

Там застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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Обмеження "червоної зони"

Заборонені:

  • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У "червоній зоні" дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Хто входить у "червону зону"

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Херсонська область

Які області України досі в "жовтій зоні"?

Станом на ранок 20 жовтня в Україні знову розширилася "помаранчева зона" карантину. Тепер їй відповідають 14 областей та Київ. У жовтій зоні лишаються:

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  • Вінницька
  • Кіровоградська
  • Закарпатська
  • Полтавська
  • Київська

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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