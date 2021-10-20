Ще одну область переводять в "червону зону" карантину

Рішення під час сьогоднішнього засідання прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

В Сумській області посилюють карантин. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще в одній області встановлюють "червоний" рівень епідемічної небезпеки через коронавірус. Карантин посилюють у Сумській області.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram.

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Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", – йдеться в повідомленні.

Там застосують обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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Обмеження "червоної зони"

Заборонені:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У "червоній зоні" дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Хто входить у "червону зону"

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Херсонська область

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Вінницька

Кіровоградська

Закарпатська

Полтавська

Київська

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