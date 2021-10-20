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Скуповують продукти і ліки: як українці готуються до нового локдауну

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
20 жовтня, 17:46
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Більшість людей масово купують продукти і медикаменти, щоб забезпечити себе на час карантину
Українці готуються до посилення карантину через коронавірус.
Українці готуються до посилення карантину через коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість українців залучені до відстеження інформації про рівень захворюваності коронавірусом в країні. Однак до посилення карантину готується тільки кожен третій.

Про це йдеться в соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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Три джерела інформації

За ситуацією із захворюваністю на Covid-19 стежать 86% жителів населених пунктів, де живуть понад 50 тисяч людей. Головні канали інформації:

  • перегляд новин (50%),
  • читання сайтів (47%),
  • групи в месенджерах / соціальних мережах (41%),
  • інформація від Міністерства охорони здоров'я (27,6%),
  • інформація від оточення (20,8%).

Підготовка до локдауну

Тільки 1/3 респондентів готується до посилення карантинних заходів. Найпопулярніші види підготовки:

  • запаси продуктів харчування (48%),
  • купівля медикаментів (30%),
  • подорожі, поки є можливість (19,7%),
  • походи в театри, кіно і спортзали, поки їх не закрили (16,2%).

Скільки коронавірус буде в нашому житті

На питання про те, як довго українці будуть жити під впливом локдауна, майже третина впевнена, що ще мінімум 2-3 роки.

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Також більше 20% вважають, що пандемія закінчиться разом з 2022 роком. І тільки 4,4% вірять, що коронавірус буде з нами ще мінімум п'ять років.

Опитування проводили серед 1000 людей.

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