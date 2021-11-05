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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Въезд в ЕС закроют? Украину уберут из "безопасного списка" стран

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 ноября, 12:23
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Страны ЕС могут ввести ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке
Украину исключат из "зеленого списка"
Украину исключат из "зеленого списка" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украину исключили из "зеленого списка" стран. Но тотального закрытия границ Евросоюза возможно не будет.

Новость сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

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"Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий. Список будет сформирован в начале следующей недели", – написал Рикард Йозвяк.

Пост журналиста Рикарда Йозвяка
Пост журналиста Рикарда Йозвяка / Фото: Twitter

Что говорят в МИД

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление.

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"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", – написал глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

Пост главы МИД
Пост главы МИД / Фото: Twitter

Ограничения для стран

Страны ЕС как правило прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, а также на туристические путешествия для них.

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Когда в Украине будет пик COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодня заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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