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СЬОГОДНІ Новини України

В'їзд до ЄС закриють? Україну приберуть із "безпечного списку" країн

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 листопада, 12:23
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Країни ЄС можуть запровадити обмеження на в'їзд для мешканців країн, яких немає у списку
Україну виключать із "зеленого списку"
Україну виключать із "зеленого списку" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україну виключили із "зеленого списку" країн. Але тотального закриття кордонів Євросоюзу, можливо, не буде.

Новину повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

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"Посли ЄС сьогодні вранці вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей. Список буде сформовано на початку наступного тижня", – написав Рікард Йозвяк.

Посада журналіста Рікарда Йозвяка
Посада журналіста Рікарда Йозвяка / Фото: Twitter

Що кажуть у МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву.

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"Після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення прийматиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для українців", – написав глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

Посада глави МЗС
Посада глави МЗС / Фото: Twitter

Обмеження для країн

Країни ЄС зазвичай дослухаються до рекомендації Ради ЄС та вводять обмеження на в'їзд для мешканців країн, яких немає у списку, а також на туристичні подорожі для них.

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Коли в Україні буде пік COVID-19

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом червоних зон побільшає.

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