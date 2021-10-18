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СЬОГОДНІ Новини України

В'їзд заборонений! ЄС може виключити Україну з "зеленого" списку для подорожей

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
18 жовтня, 21:48
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В Україні спостерігається різке збільшення хворих на коронавірус
У країнах ЄС діятимуть COVID-обмеження для українців/Колаж: Сьогодні
У країнах ЄС діятимуть COVID-обмеження для українців/Колаж: Сьогодні

На цьому тижні Європейський Союз видалить Україну зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано знімати ковідні обмеження на в'їзд.

Про це повідомляє Європейська правда.

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України не буде в списку

"Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в’їзд до ЄС. Її додали в середині липня, але сплеск недавніх випадків означає, що країна більше не входитиме у список", — зазначив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Зелений список" ЄС

Востаннє Євросоюз переглядав "зелений список" 8 жовтня. Тоді Україну залишили в ньому не дивлячись на те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Зараз в переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, зокрема Україна.

Обмеження для країн

Країни ЄС як правило прислухаються до рекомендації Ради ЄС та вводять обмеження на в'їзд для жителів країн, яких немає в списку, а також на туристичні подорожі для них.

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня — середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

На сьогодні заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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