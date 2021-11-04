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Врачи тоже могут врать. В Минздраве развеяли мифы иммунолога о вакцинации

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 ноября, 11:44
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В МОЗ утверждают, что люди не доверяют вакцинации из-за распространение ложной информации
После вакцинации иммунитета остается высоким / Коллаж "Сегодня"
После вакцинации иммунитета остается высоким / Коллаж "Сегодня"

Вакцинация – это единственный эффективный способ преодоления пандемии COVID-19, утверждают в МОЗ. Но сегодня как в Украине, так и в мире существует недоверие к вакцинам против COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

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Почему люди не доверяют вакцинации?

Одна из причин такого недоверия – распространение ложной информации о вакцинации.

Так, в октябре 2021 года один новостной портал опубликовал опубликованное интервью местного врача-иммунолога, в котором он утверждает, что:

  • вакцины, особенно векторные и мРНК, не эффективны против новых мутаций от COVID-19, так как они таргетированы только на шиповидный белок оригинального уханского варианта;
  • если вакцинированный векторной или мРНК-вакциной человек заболеет COVID-19, то вакцинация никак не повлияет на течение болезни, так как после них производятся только антитела к шиповидному белку, с помощью которого вирус проникает в клетку;
  • в Великобритании привитые люди не просто массово болеют, а массово умирают.

Все эти утверждения неправдивы и манипуляционны, утверждают в МОЗ.

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Что миф, а что нет?

"Шиповидный белок Дельта-варианта действительно подвергся некоторым мутациям, позволяющим ему легче проникать в наши клетки. Но шиповидный белок, который производится после введения векторных и мРНК вакцин, почти полностью соответствует тому же белку, который есть у варианта "Дельта"", – говорят в МОЗ.

После вакцинации векторными и мРНК-вакцинами уровень Т-клеточного иммунитета остается высоким как минимум 6 месяцев, и это те клетки, которые уничтожают вирус и инфицированные им клетки.

"Поэтому каждая из вакцин, которые сейчас используют Украина, значительно уменьшает риск госпитализации и смерти от COVID-19. Это доказали многочисленные исследования", – дополнили в МОЗ.

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