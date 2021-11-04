Лікарі також можуть брехати. У МОЗ розвіяли міфи імунолога про вакцинацію

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб подолання пандемії COVID-19, стверджують у МОЗ. Але сьогодні як в Україні, так і у світііснує недовіра до вакцин проти COVID-1.
Про це повідомляє МОЗ.
Чому люди не довіряють вакцинації?
Одна з причин такої недовіри – поширення хибної інформації про вакцинацію.
Далі по темі
Так, у жовтні 2021 року один портал новин опублікував опубліковане інтерв'ю місцевого лікаря-імунолога, в якому він стверджує, що:
- вакцини, особливо векторні та мРНК, не ефективні проти нових мутацій від COVID-19, оскільки вони таргетовані тільки на шиповидний білок оригінального варіанта уханів;
- якщо вакцинована векторною або мРНК-вакциною людина захворіє на COVID-19, то вакцинація ніяк не вплине на перебіг хвороби, оскільки після них виробляються тільки антитіла до шиповидного білка, за допомогою якого вірус проникає в клітину;
- у Великій Британії щеплені люди не просто масово хворіють, а масово вмирають.
Усі ці твердження неправдиві та маніпуляційні, стверджують у МОЗ.
Що міф, а що ні?
"Шиповидний білок Дельта-варіанту дійсно зазнав деяких мутацій, що дозволяє йому легше проникати в наші клітини. Але шиповидний білок, який виробляється після введення векторних та мРНК вакцин, майже повністю відповідає тому ж білку, що є у варіанта "Дельта" ", – кажуть у МОЗ.
Після вакцинації векторними та мРНК-вакцинами рівень Т-клітинного імунітету залишається високим як мінімум 6 місяців, і це ті клітини, які знищують вірус та інфіковані ним клітини.
"Тому кожна із вакцин, які зараз використовують Україна, значно зменшує ризик госпіталізації та смерті від COVID-19. Це довели численні дослідження", – доповнили до МОЗ.