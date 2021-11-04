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СЬОГОДНІ Новини України

Лікарі також можуть брехати. У МОЗ розвіяли міфи імунолога про вакцинацію

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 листопада, 11:44
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У МОЗ стверджують, що люди не довіряють вакцинації через поширення неправдивої інформації
Після вакцинації імунітету залишається високим / Колаж "Сьогодні"
Після вакцинації імунітету залишається високим / Колаж "Сьогодні"

Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб подолання пандемії COVID-19, стверджують у МОЗ. Але сьогодні як в Україні, так і у світііснує недовіра до вакцин проти COVID-1.

Про це повідомляє МОЗ.

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Чому люди не довіряють вакцинації?

Одна з причин такої недовіри – поширення хибної інформації про вакцинацію.

Так, у жовтні 2021 року один портал новин опублікував опубліковане інтерв'ю місцевого лікаря-імунолога, в якому він стверджує, що:

  • вакцини, особливо векторні та мРНК, не ефективні проти нових мутацій від COVID-19, оскільки вони таргетовані тільки на шиповидний білок оригінального варіанта уханів;
  • якщо вакцинована векторною або мРНК-вакциною людина захворіє на COVID-19, то вакцинація ніяк не вплине на перебіг хвороби, оскільки після них виробляються тільки антитіла до шиповидного білка, за допомогою якого вірус проникає в клітину;
  • у Великій Британії щеплені люди не просто масово хворіють, а масово вмирають.

Усі ці твердження неправдиві та маніпуляційні, стверджують у МОЗ.

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Що міф, а що ні?

"Шиповидний білок Дельта-варіанту дійсно зазнав деяких мутацій, що дозволяє йому легше проникати в наші клітини. Але шиповидний білок, який виробляється після введення векторних та мРНК вакцин, майже повністю відповідає тому ж білку, що є у варіанта "Дельта" ", – кажуть у МОЗ.

Після вакцинації векторними та мРНК-вакцинами рівень Т-клітинного імунітету залишається високим як мінімум 6 місяців, і це ті клітини, які знищують вірус та інфіковані ним клітини.

"Тому кожна із вакцин, які зараз використовують Україна, значно зменшує ризик госпіталізації та смерті від COVID-19. Це довели численні дослідження", – доповнили до МОЗ.

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