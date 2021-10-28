Вибори у "червоній зоні": як проходитимуть і що потрібно знати

У неділю, 31 жовтня, відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також низка місцевих виборів до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів.
Докладніше про те, як відбуватимуться вибори в регіонах із "червоної зони" – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
"Червона зона" карантину не впливає на вибори
Введення червоного рівня епіднебезпеки у регіоні не вплине на проведення виборів. Так, 31 жовтня вибори пройдуть у всіх запланованих округах, незалежно від зонування.
Що потрібно взяти із собою на виборчу дільницю?
Щоб проголосувати, на виборчу дільницю необхідно взяти:
- Паспорт
- Маску
- Антисептик
- Особисту ручку
- Дотримуватись дистанції
Якщо ви почуваєтеся погано, можна буде проголосувати в окремій кабінці.
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).
"Червона зона"
До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
- Рівненська
- Миколаївська
Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Полтавська.
Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.
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