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СЬОГОДНІ Новини України

Вибори у "червоній зоні": як проходитимуть і що потрібно знати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
28 жовтня, 16:41
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Вони вже відбудуться 31 жовтня, але водночас деякі регіони мають червоний рівень епіднебезпеки
Вибори в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Вибори в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 31 жовтня, відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область), а також низка місцевих виборів до міських, селищних, сільських рад та відповідних голів.

Докладніше про те, як відбуватимуться вибори в регіонах із "червоної зони" – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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"Червона зона" карантину не впливає на вибори

Введення червоного рівня епіднебезпеки у регіоні не вплине на проведення виборів. Так, 31 жовтня вибори пройдуть у всіх запланованих округах, незалежно від зонування.

Що потрібно взяти із собою на виборчу дільницю?

Щоб проголосувати, на виборчу дільницю необхідно взяти:

  • Паспорт
  • Маску
  • Антисептик
  • Особисту ручку
  • Дотримуватись дистанції

Якщо ви почуваєтеся погано, можна буде проголосувати в окремій кабінці.

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Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

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"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Рівненська
  • Миколаївська

Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?

  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,
  • Полтавська.

Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?

  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Вінницька.

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