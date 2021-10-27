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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні до "червоної зони" переходять ще 7 областей: список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 10:26
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Це пов'язано зі стрімким зростанням захворюваності на коронавірус у нашій країні
"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

З 30 жовтня в Україні до "червоної зони" карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Що забороняється?

Забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нові випадки COVID-19. Це на 3454 випадки більше, ніж попередньої доби.

Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 692 жителі України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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