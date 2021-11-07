В Україні за добу вакцинували ще понад 130 тис. людей

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані

За добу щеплення від коронавірусу отримали ще 130 тис. осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 6 листопада в Україні 131 406 людей були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовано – 46 066 людей.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людина, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 7 904 573 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 259 252 щеплення. 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Минулої доби працювали:

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674 мобільні бригади з імунізації;

2403 пункти щеплення;

446 центрів вакцинації населення.

Коронавірус в Україні

За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).

Минулої доби госпіталізували – 5 652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8 520 людей.

За весь час на пандемії в Україні захворіло – 3 075 433 особи, а летальних випадків – 72 084.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) та Львівській (1465) областях.

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