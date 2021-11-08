В Украине зафиксировали более 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

За все время пандемии коронавируса в Украине провели 14 876 584 ПЦР-тестов

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы / Фото: Коллаж: Сегодня

За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки госпитализировали 3 532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8 200 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 088 501 человек;

выздоровели – 2 520 956 человек;

летальных исходов – 72 557.

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