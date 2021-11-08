В Украине зафиксировали более 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Также за прошлые сутки госпитализировали 3 532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8 200 человек.
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За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 088 501 человек;
- выздоровели – 2 520 956 человек;
- летальных исходов – 72 557.
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