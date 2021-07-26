Новое обострение на Донбассе. Будет ли Украина созывать ТКГ?

На данный момент следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано аж на 26 августа

На Донбассе снова обострение, в результате обстрела пострадали 7 украинских защитников. В связи с этим украинская сторона решает вопрос созыва внеочередных консультаций Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но на сегодня это вряд ли возможно.

Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина.

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"Сейчас вопрос решается. Но технически, это вряд ли возможно, поэтому представители ОБСЕ еще в плановых отпусках. Следующее плановое заседание ТКГ 26 августа", – отметил Арестович.

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Также напомним, на днях американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временной поверенной Кристин Квин, заявлял, что Россия с самого начала не выполняет Минские соглашения.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: